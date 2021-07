Samoëns Samoëns Haute-Savoie, Samoëns Histoires à croquer : une heure du conte pour enfants gourmands d’histoires Samoëns Samoëns Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Samoëns

Histoires à croquer : une heure du conte pour enfants gourmands d’histoires Samoëns, 12 août 2021, Samoëns. Histoires à croquer : une heure du conte pour enfants gourmands d’histoires 2021-08-12 – 2021-08-12 Le Petit Bellevue 4 route de Taninges

Samoëns Haute-Savoie Les “histoires à croquer”, c’est une heure du conte pour tous les enfants gourmands d’histoires à partir de 3 ans.

Thème de la séance : papis et mamies !

Réservation obligatoire. bib.samoens@orange.fr +33 4 50 34 95 77 http://www.samoens-biblio.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-28 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Samoëns Autres Lieu Samoëns Adresse Le Petit Bellevue 4 route de Taninges Ville Samoëns lieuville 46.08481#6.72275