HISTOIRE DE LA MUSIQUE EN 66 MINUTES Auditorium Campra, 28 novembre 2021, Aix-en-Provence.

HISTOIRE DE LA MUSIQUE EN 66 MINUTES

Auditorium Campra, le dimanche 28 novembre à 11:00

Comment raconter la musique aux plus jeunes d’entre nous? L’Histoire de La Musique en 66 Minutes nous immerge dans trois grandes périodes de l’évolution musicale : l’âge classique autour de Bach, Mozart et Beethoven; le romantisme de Schubert, Rossini puis Wagner; le monde moderne avec Debussy, Stravinsky et enfin Ravel. En complicité avec les musiciens de l’Ensemble Télémaque et porté par la mise en scène déjantée d’Agnès Audiffren, un comédien – Olivier Pauls – voyagera dans le temps à la recherche du plus grand de tous les compositeurs … PROGRAMME MUSICAL (EXTRAITS) BACH Toccata et fugue en Ré mineur BACH L’art de la fugue. Contrepoint 1 MOZART Fugue en Ut mineur MOZART Concerto N° 21 BEETHOVEN 5e symphonie BEETHOVEN 7e symphonie SCHUBERT 8e symphonie SCHUBERT Thème de la truite SCHUBERT Sérénade (d’après Ständchen) ROSSINI Ouverture du Barbier de Séville ROSSINI Ouverture de Guillaume Tell WAGNER La chevauchée des Walkyries WAGNER Leitmotiv des géants – l’or du Rhin WAGNER Leitmotiv de Siegfried – la Walkyrie JOHN WILLIAMS Thème de la Force – Star Wars WAGNER Prélude et Mort d’Isolde DEBUSSY Syrinx pour flûte DEBUSSY Prélude à l’après-midi d’un faune STRAVINSKY Le Sacre du printemps STRAVINSKY 3 pièces pour Clarinette RAVEL Sonate pour N° 2 pour Violon et piano RAVEL Boléro Distribution : Charlotte Campana [flûte] Blandine Bacqué [hautbois] Linda Amrani [clarinette] Christian Bini [percussions] Yann Le Roux-Sèdes [violon 1] Jean-Christophe Selmi [violon 2] Pascale Guerin / Aurélie Entringer [alto] Jean-Florent Gabriel [violoncelle] Olivier Pauls [comédien] Agnès Audiffren [mise en scène] Raoul Lay [texte, orchestration, piano et direction]

Entrée libre dans la limite des places disponibles

♫♫♫

Auditorium Campra Conservatoire Darius Milhaud, 380 avenue Mozart, 13100 Aix-en-Pro Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-28T11:00:00 2021-11-28T12:00:00