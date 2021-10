Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon Espace Roguet, 28 novembre 2021, Toulouse.

**THÉÂTRE MULTIMÉDIA** Lieu : Espace Roguet – 9 rue de Gascogne – Toulouse Durée : 45 mn – Public : A partir de 6 ans « Quand une ombre un peu trop sombre vous suit comme votre ombre, elle vous encombre ! » On dit de Julie que c’est un garçon manqué. Elle en déduit qu’elle est une fille pas réussie ! Et voilà qu’un matin, son ombre est devenue celle d’un garçon qui caricature le moindre de ses gestes. Mais allez donc vous défaire d’une ombre qui n’est même pas la vôtre ! Il suffit parfois d’une rencontre pour que tout s’éclaire. Un conte moderne et poétique sur le pouvoir de s’affirmer telle qu’on est. Un spectacle qui laisse affleurer l’émotion, l’humour et distille un joyeux esprit d’émancipation ! D’après l’album de Christian Bruel, illustré par Anne Bozellec, Editions Thierry Magnier Mise en scène et adaptation : Sarah Cousy / Interprétation : Charlotte Castellat et Nicolas Luboz / Création vidéo : Olivier Tarasse / Création sonore et création lumière : Christophe Barrière / Composition violoncelle : Charlotte Castellat **Entrée libre dans la limite des places disponibles : haute-garonne.cultures.fr** _Evènement organisé dans le cadre du dispositif « Égalité femmes hommes c’est + qu’un jour ! »_ _Programmation de spectacles, rencontres, ateliers à l’Espace Roguet issus d’une étroite collaboration entre deux directions du Conseil départemental : Les arts vivants et visuels et la Mission égalité femmes-hommes._

