Fouesnant Finistère POUR L’ÉTÉ 2021 LA HIP HOP NEW SCHOOL PROPOSE DEUX CAMPS D’ETÉ 100% HIP HOP!

Le Camp de 21 | 22 | 23 | 24 Août Les Parcours Proposés: – Parcours Danse (débutant) – Parcours Danse (perfectionnement)

Demandez votre dossier dossier d’inscription via ce formulaire:

Camp d’août: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXalEzL57_aeNsjYBS4736bbCa2XAGWLhWEHxuFQsOvfR8jA/viewform Lieux:

Les cours sont accueillis à l’espace sportif de Bréhoulou, Fouesnant et les stagiaires en pension complète pourront profiter du Centre Nautique Fouesnant Cornouaille puisqu’ils y seront hébergés, la demi pension possible !. Horaire pour les demi-pensionnaires: 9h – 17h N’hésitez pas à nous contacter pour toutes informations et inscriptions: contact@hiphopnewschool.bzh

Tarifs

Pension complète:

– 250 euros pour 4 jours. (+ 8 euros d’adhésion)

Demi-pension:

