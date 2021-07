Hiboux – Les 3 points de suspension Aix-en-Provence, 24 septembre 2021, Aix-en-Provence.

Hiboux – Les 3 points de suspension 2021-09-24 20:00:00 20:00:00 – 2021-09-24 22:00:00 22:00:00 3 bis f, lieu d’arts contemporains 109 avenue du Petit Barthélémy

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Hiboux est aussi une histoire chorale qui vous raconte et vous invente. Autour d’une table ronde, trois musiciens/comédiens et un conseiller funéraire explorent les relations qui nous unissent aux disparus. Ils invitent le spectateur à plonger dans un monde où vivants et morts bricolent, à partir de leurs héritages, pour leur permettre de mieux vivre ensemble.



On y parle avec tendresse et humour de la mort, de croyances, de rites et cérémonies, de spiritisme, de passé et de futur, d’immortalité et d’éternité.



Hiboux sera l’occasion d’enterrer collectivement un spectateur, d’échanger avec Gilles Deleuze, Thomas Edison ou Victor Hugo et de rencontrer le fantôme que nous allons devenir. Et l’avantage de faire un spectacle sur la mort, c’est que personne ne sait ce qu’il y a après, alors on peut dire ce qu’on veut.



Mise en scène : Nicolas Chapoulier

Ecriture : Les 3 Points de suspension

Jeu : Jérôme Colloud, Renaud Vincent, Cédric Cambon

Création musicale et habillage sonore : Jérôme Colloud, Renaud Vincent

Scénographie et costumes : Cédric Cambon, Gael Richard, Sophie Deck

Administration : Lorène Bidaud

Diffusion : Neyda Paredes

Le 3 bis f vous propose de l’art vivant avec “Hiboux”, une messe contemporaine qui explore les manières de faire du rite et les représentations du deuil.

reservation@3bisf.com +33 4 42 16 17 75 http://www.3bisf.com/

