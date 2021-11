Allonnes Allonnes Allonnes, Sarthe HEURE MUSICALE SCÈNE OUVERTE AUX ÉLÈVES Allonnes Allonnes Catégories d’évènement: Allonnes

Sarthe

HEURE MUSICALE SCÈNE OUVERTE AUX ÉLÈVES Allonnes, 20 novembre 2021, Allonnes. HEURE MUSICALE SCÈNE OUVERTE AUX ÉLÈVES Maison des arts Paul Fort 18, rue Georges Bizet Allonnes

2021-11-20 – 2021-11-20 Maison des arts Paul Fort 18, rue Georges Bizet

Allonnes Sarthe Scène ouverte samedi aux élèves à l’auditorium de la Maison des arts Paul Fort (entrée libre) L’Heure musicale aura lieu à l’auditorium de la Maison des arts +33 2 43 80 48 00 Scène ouverte samedi aux élèves à l’auditorium de la Maison des arts Paul Fort (entrée libre) Maison des arts Paul Fort 18, rue Georges Bizet Allonnes

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Allonnes, Sarthe Autres Lieu Allonnes Adresse Maison des arts Paul Fort 18, rue Georges Bizet Ville Allonnes lieuville Maison des arts Paul Fort 18, rue Georges Bizet Allonnes