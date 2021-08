Nevers Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nevers, Nièvre Heure du conte numérique / Les Ateliers du Mercredi Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

La Médiathèque Jean Jaurès vous propose le conte numérique **La grande Fabrique de mots** : Dans le pays de Paul et Marie, les habitants ne parlent presque pas. Là-bas, il faut acheter et avaler les mots pour pouvoir les dire. Et les mots sont chers, surtout quand ils sont vraiment bons. Alors, Paul collectionne les mots qu’il trouve dans la rue : « cerise, poussière, chaise ». Il veut les offrir à Marie pour lui montrer qu’il l’aime beaucoup. Issu de l’album éponyme d’Agnès de Lestrade et de Valeria Docampo, venez découvrir ce conte magifiquement illustré ! **Qu’est-ce que l’Heure du conte numérique ?** C’est la projection d’un conte, d’une histoire sur grand écran avec une tablette. Une histoire interactive différente chaque mois, dans laquelle chaque enfant peut intervenir en utilisant une tablette ! Dès 6 ans. **ATTENTION :** Le **pass sanitaire** est en vigueur à la Médiathèque, pour les personnes de plus de 18 ans, depuis le 21 juillet ! Merci de vous munir de votre attestation de vaccination ou d’un test PCR négatif de moins de 48h.

