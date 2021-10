Harfleur Harfleur Harfleur, Seine-Maritime Heure du conte : Noël Harfleur Harfleur Catégories d’évènement: Harfleur

Heure du conte : Noël 2021-12-08 18:00:00 18:00:00 – 2021-12-08

Harfleur Seine-Maritime Depuis une dizaine d’années, l’équipe de la bibliothèque Elsa Triolet a à cœur de proposer l'”Heure du conte” une fois par mois, qui est un temps convivial pour les enfants de 4 à 7 ans. Entre rire, émotions ou aventures les histoires contées emmènent les enfants dans un autre univers. Spécial Noël, le mercredi 8 décembre à 15h30, au Pôle Beaulieu.

Gratuit, sur inscription au 02 35 45 42 27.

Gratuit, sur inscription au 02 35 45 42 27. dernière mise à jour : 2021-10-13 par

