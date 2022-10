Heure du conte : Halloween Harfleur, 31 octobre 2022, Harfleur.

Heure du conte : Halloween

12 Rue de la Gaieté Harfleur Seine-Maritime

2022-10-31 18:15:00 18:15:00 – 2022-10-31

Harfleur

Seine-Maritime

La bibliothèque Elsa Triolet vous invite au centre de loisirs « Les 2 Rives » pour une heure de conte spécial Halloween. Fantômes, sorcières et monstres en tout genre seront de sortie et feront frissonner les plus jeunes avec leurs histoires.

Le lundi 31 octobre de 18h15 à 19h.

Gratuit, sur inscription au 02 35 45 42 27.

La bibliothèque Elsa Triolet vous invite au centre de loisirs « Les 2 Rives » pour une heure de conte spécial Halloween. Fantômes, sorcières et monstres en tout genre seront de sortie et feront frissonner les plus jeunes avec leurs histoires.

Le…

bibliotheque@harfleur.fr +33 2 35 45 42 27 https://www.harfleur.fr/la_bibliotheque_elsa_triolet.html

Harfleur

dernière mise à jour : 2022-10-19 par