Gratuit : non Voyage au pays des indiens d’Amérique : des histoires de bisons, de chefs à plumes, de radeaux, de flèches et de capteurs de rêves, racontées par les « aventureuses de nos bibliothèques », autour d’un feu de camp imaginaire… Médiathèque Ormédo – Orvault 2 Promenade de l’Europe Bourg/Secteur rural Orvault

