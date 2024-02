Heure du Conte « Contes de Cambedouilles » Salle Pierre Denoix Sarlat-la-Canéda, mercredi 28 février 2024.

Heure du Conte « Contes de Cambedouilles » Salle Pierre Denoix Sarlat-la-Canéda Dordogne

En partenariat avec les associations de conteurs amateurs Toute conte fée et J’fais ce que j’veux présentes sur le territoire, les bibliothèques de la CCSPN proposent à chaque période de vacances scolaires des séances de contes pour les jeunes oreilles et les plus grandes qui les accompagnent. Tapis à raconter, théâtre d’ombre, marionnettes… ce sont de nouvelles découvertes à chaque fois !

Salle Pierre Denoix, au Colombier, à Sarlat

A partir de 3 à 6 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 10:30:00

fin : 2024-02-28

Salle Pierre Denoix Le Colombier

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine mediatheque.sarlat@ccspn.fr

L’événement Heure du Conte « Contes de Cambedouilles » Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2024-02-20 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir