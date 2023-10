Soirée partagée : 2 spectacles Le Cube cirque Boulazac Isle Manoire, 28 mai 2024, Boulazac Isle Manoire.

Boulazac Isle Manoire,Dordogne

Soirée partagée de deux spectacles de la compagnie Naïf Production :

– La mécanique des ombres | 20h | Le Cube cirque | Durée : 25 min

– Polémique (Recherche d’une pédagogie du conflit) | 22h | Le Cube cirque | Durée : 30 min.

2024-05-28 fin : 2024-05-28 22:30:00. EUR.

Le Cube cirque Plaine de Lamoura

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Shared evening of two shows by the Naïf Production company:

– La mécanique des ombres | 20h | Le Cube cirque | Running time: 25 min

– Polémique (Recherche d’une pédagogie du conflit) | 22h | Le Cube cirque | Running time: 30 min

Noche de dos espectáculos de la compañía Naïf Production:

– La mécanique des ombres | 20h | Le Cube cirque | Duración: 25 min

– Polémica (Búsqueda de una pedagogía del conflicto) | 22h | Le Cube cirque | Duración: 30 min

Geteilter Abend mit zwei Aufführungen der Kompanie Naïf Production :

– La mécanique des ombres | 20h | Le Cube cirque | Dauer: 25 min

– Polemik (Suche nach einer Pädagogik des Konflikts) | 22h | Le Cube cirque | Dauer: 30 min

Mise à jour le 2023-09-29 par OT de Périgueux