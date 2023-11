Spectacle musical – Je m’suis fait tout p’tit Salle du château Excideuil, 30 mai 2024, Excideuil.

Excideuil,Dordogne

Une création de Les Arts Dits.

De et avec : Jean Métégnier (parole, chant, violoncelle, tamburello, guitare) et

Stella Cohen Hadria (parole, chant, ukulélé, clavier et paysages sonores).

Mise en scène : Estelle Coquin et Lucie Catsu..

2024-05-30 fin : 2024-05-30 . EUR.

Salle du château

Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Created by Les Arts Dits.

By and with : Jean Métégnier (voice, vocals, cello, tamburello, guitar) and

Stella Cohen Hadria (voice, vocals, ukulele, keyboard and soundscapes).

Directed by Estelle Coquin and Lucie Catsu.

Creado por Les Arts Dits.

Por y con : Jean Métégnier (letra, voz, violonchelo, tamburello, guitarra) y

Stella Cohen Hadria (voz, canto, ukelele, teclado y paisajes sonoros).

Dirección: Estelle Coquin y Lucie Catsu.

Eine Kreation von Les Arts Dits.

Von und mit : Jean Métégnier (Wort, Gesang, Cello, Tamburello, Gitarre) und

Stella Cohen Hadria (Wort, Gesang, Ukulele, Keyboard und Klanglandschaften).

Regie: Estelle Coquin und Lucie Catsu.

Mise à jour le 2023-11-03 par Isle-Auvézère