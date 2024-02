Conférence UTL LE LONG MOYEN ÂGE DE LA RUE Salle Pierre DENOIX Sarlat-la-Canéda, mercredi 29 mai 2024.

Conférence UTL LE LONG MOYEN ÂGE DE LA RUE Salle Pierre DENOIX Sarlat-la-Canéda Dordogne

présentée par Claude GAUVARD, professeure émérite de l’Université Paris 1 Panthéon–Sorbonne, spécialiste d’histoire de la vie politique et de la justice au Moyen Âge

Lieux de circulation des hommes et des marchandises, ainsi que de production et de commerce, les rues du royaume de France sont, jusqu’au XIXe siècle, étroites, encombrées et sales. Mais pendant ce long Moyen Âge ce sont aussi des lieux de vie qui offrent aux gens du peuple la possibilité de converser , c’est-à-dire d’échanger entre eux et de faire société. Chacun et chacune peut y mesurer sa réputation, restaurer son honneur en public ou, au contraire, désigner l’infamie de ceux ou de celles qui doivent en être exclus, prostituées, mendiants, bannis, condamnés à mort … La rumeur y est reine. Loin d’être anarchique, elle colporte des codes informels très contraignants. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-29 15:00:00

fin : 2024-05-29

Salle Pierre DENOIX Le Colombier

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

