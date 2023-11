Le bal circassien Centre culturel Sarlat-la-Canéda, 29 mai 2024, Sarlat-la-Canéda.

Sarlat-la-Canéda,Dordogne

L’Envolée Cirque et Fanfarinha vous invitent pour une folle soirée parrainée par le chorégraphe et inventeur du « Bal dingue » Philippe Chevalier.

« La troupe de L’Envolée Cirque accompagnée par ses musiciens mène la soirée. Les artistes, hôtes pour la circonstance, sont présents sur

piste et avec les invités. Sur la piste du « bal circassien », nos convives sont tantôt danseurs sur les temps d’une valse ou au rythme d’une

musique colorée, tantôt invités à participer à de drôles de danses inspirées du cirque, tantôt spectateurs des numéros qui viennent ponctuer le bal.

Piste de danse, piste de cirque, entrez dans la ronde ! »

Ce bal est une forme hybride, interactive et tout public. Un hymne à la rencontre et au vivre et faire ensemble à travers le mélange de la danse et du cirque, dans un espace circulaire comme l’est notre terre, comme l’est la piste au cirque.[…].

Centre culturel

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



L?Envolée Cirque and Fanfarinha invite you to a wild evening sponsored by choreographer and inventor of the « Bal dingue » Philippe Chevalier.

« The L’Envolée Cirque troupe, accompanied by their musicians, lead the evening. The artists, guests for the occasion, are present on the ring

and with the guests. On the circus dance floor, our guests are at times dancers to the beat of a waltz or to the rhythm of colourful music, and at other times invited to join in the fun

sometimes they are invited to take part in funny circus-inspired dances, and sometimes they are spectators of the acts that punctuate the ball.

Dance floor, circus floor, enter the circle!

This ball is a hybrid, interactive form for all audiences. It’s a hymn to meeting, living and doing together, through a blend of dance and circus, in a space as circular as our earth, as circular as the circus ring[?]

L’Envolée Cirque y Fanfarinha le invitan a una velada salvaje apadrinada por el coreógrafo e inventor del « Bal dingue », Philippe Chevalier.

« La compañía L’Envolée Cirque, acompañada por sus músicos, conducirá la velada. Los artistas, invitados para la ocasión, están presentes en la pista de baile

y con los invitados. En la pista de baile del circo, nuestros invitados son a veces bailarines al compás de un vals o al ritmo de una música colorista, y otras veces invitados a unirse a la diversión

unas veces se les invita a participar en divertidos bailes de inspiración circense, y otras son espectadores de los números que puntúan el baile.

Pista de baile, pista de circo, ¡únase a la diversión!

Este baile es un espectáculo híbrido e interactivo para todas las edades. Es un canto a conocer gente nueva, a vivir juntos y a hacer cosas juntos, a través de una mezcla de danza y circo, en un espacio circular como nuestra tierra y la pista de circo […]

L’Envolée Cirque und Fanfarinha laden Sie zu einem verrückten Abend ein, der unter der Schirmherrschaft des Choreografen und Erfinders des « Bal dingue » Philippe Chevalier steht.

« Die Truppe von L’Envolée Cirque und ihre Musiker führen durch den Abend. Die Artisten, die zu diesem Anlass als Gastgeber fungieren, sind auf der Bühne anwesend

in der Manege und bei den Gästen. Auf der Tanzfläche des « Bal Circassien » werden unsere Gäste mal zu einem Walzer oder zu einer bunten Musik tanzen

musik, manchmal werden sie aufgefordert, an lustigen, vom Zirkus inspirierten Tänzen teilzunehmen, manchmal sind sie Zuschauer der Nummern, die den Ball untermalen.

Tanzfläche, Zirkusmanege, kommt in die Runde »

Dieser Ball ist eine hybride, interaktive Form für alle Zuschauer. Eine Hymne an die Begegnung und das Zusammenleben und -machen durch die Mischung von Tanz und Zirkus, in einem kreisförmigen Raum, wie es unsere Erde ist, wie es die Zirkusmanege ist.[?]

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir