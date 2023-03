Pardon de Kerbader Hent kerbader, 26 août 2023, Fouesnant .

Pardon de Kerbader

2023-08-26 – 2023-08-27

Fouesnant

Finistère

Durant ce week-end, l’association « Les Amis de Kerbader » vous invite à participer au Pardon de Kerbader.

Lors de ces deux journées vous découvrirez la fabrication de pains cuits au four à bois et ces produits seront en vente sur le site.

Un espace restauration vous sera également proposé (bar, crêperie, pâtisserie et repas chauds sous barnums).

– Le samedi 26 août 2023 :

Un diner concert (moules/frites) sera animé

En première partie de soirée vers 19H00 premier groupe «AUTAQUET » .

Puis vers 21H00 le groupe « RUZ REOR » .

Ces deux animations sont gratuites

Le Dimanche 27 août 2023 :

Le traditionnel pardon commencera à 10H30 par une procession jusqu’à la fontaine accompagnée du Bagad « Bro Foën » et du cercle « Ar Pintiged Foën » suivi d’une messe en plein air.

A 12H30 Après la cérémonie religieuse vous sera proposé en restauration « le ragout de chez nous » ainsi que des grillades.

14H30 début des animations avec démonstrations de vieux métiers (fabrication du cidre à l’ancienne, battage des céréales, sciage du bois,…) jeux de force bretons, musiques et danses bretonnes animées par le bagad Bro Foën et le cercle Ar Pintiged Foën.

De nombreux exposants feront partager leurs œuvres et passions avec le public.

En soirée vers 18H30, il sera de nouveau proposé au diner le « ragout de chez nous », des grillades et des crêpes.

A 20H30, le cercle Ar Pintiged Foën assurera un spectacle de danse suivi par un concert gratuit du groupe « GROOVE BOYS ».

Pour clore ce week-end vers 23H00, un feu d’artifice illuminera la chapelle de Kerbader.

Entrée libre et gratuite

Parking gratuit

kerbader.lesamis@aliceadsl.fr +33 2 98 51 18 88 http://kerbader.org/

dernière mise à jour : 2023-03-15 par