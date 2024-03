Sortie pêche à pied à la pointe du Bendy Logonna-Daoulas, mercredi 8 mai 2024.

Sortie pêche à pied à la pointe du Bendy Logonna-Daoulas Finistère

Vincent Crenn, guide nature, vous emmène à la découverte de l’Estran, cette zone au cœur du balancement des marrées qui abrite une flore et une faune extraordinaire.

Enfilez vos bottes et partez à la pointe du Bendy à Logonna-Daoulas, au cœur de la rade de Brest, pour une sortie accompagnée de 2h. Bigorneaux, huîtres, crabes verts, crevettes… n’auront plus de secret pour vous !

Équipement à prévoir Chaussures d’eau, veste coupe vent, gants, bouteille d’eau, casquette, crème solaire.

Durée de la sortie entre 2h et 3h

Minimum de 4 participants Maximum 16 participants .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08

fin : 2024-05-08

Pointe du Bendy

Logonna-Daoulas 29460 Finistère Bretagne tourisme@capld.bzh

L’événement Sortie pêche à pied à la pointe du Bendy Logonna-Daoulas a été mis à jour le 2024-03-13 par OT LANDERNEAU DAOULAS