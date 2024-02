Tournoi de Football Challenge Labat Stade Gérard Martin Roscoff, mercredi 8 mai 2024.

Tournoi de Football Challenge Labat Stade Gérard Martin Roscoff Finistère

Tournoi des catégories U11 & U13 et rassemblement des écoles de foot de la région des U6-U7 aux U8-U9.

Un événement incontournable du club qui réunit chaque saison plus de 60 équipes soit plus de 500 enfants pour cette belle journée sportive et associative.

Organisé par les Paotred Rosko. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08

fin : 2024-05-08

Stade Gérard Martin Keraison

Roscoff 29680 Finistère Bretagne paotred-rosko@orange.fr

L’événement Tournoi de Football Challenge Labat Roscoff a été mis à jour le 2024-02-15 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX