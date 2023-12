Histoires Géo’loups’gique ! Domaine de Menez Meur Hanvec, 7 janvier 2024, Hanvec.

Hanvec Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-07 13:00:00

fin : 2024-01-07 16:30:00

.

Amateurs de jeux, d’énigmes et de découvertes ? Les animateurs du domaine vous ont concocté deux nouveaux livrets-jeux à venir retirer à l’accueil pour explorer l’univers des loups et l’histoire géologique des monts d’Arrée.

Venez tester vos connaissances et découvrir le domaine en autonomie !

Envie de rester au chaud ? Le jeu de piste sur la géologie peut-être entièrement réalisé dans l’exposition « Il était une fois en Armorique » !

.

Domaine de Menez Meur

Hanvec 29460 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-04 par OT LANDERNEAU – DAOULAS