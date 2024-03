Rendez-vous de Max avec Jean Azarel Pub Le Ceili Quimper, mardi 7 mai 2024.

Rendez-vous de Max avec Jean Azarel Rencontre-lecture avec le poète, biographe et chroniqueur Jean Azarel, lauréat du Prix Xavier-Grall 2024. Mardi 7 mai, 18h00 Pub Le Ceili Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-07T18:00:00+02:00 – 2024-05-07T19:00:00+02:00

Fin : 2024-05-07T18:00:00+02:00 – 2024-05-07T19:00:00+02:00

Jean Azarel lira des extraits de Contemporanéité des abîmes (éd. Sémaphore, 2023) et Trois couleurs, mer (éditions L’Ail des Ours, 2024) et parlera de son travail de poète et biographe.

Né à Montréal (Canada), il habite Plozévet. Chroniqueur, performer, auteur éclectique d’une vingtaine d’ouvrages, dont Vous direz que je suis tombé (Séguier), finaliste du Goncourt de la biographie 2023. Il est le lauréat 2024 du Prix Xavier-Grall décerné par le festival Sémaphore.

Pub Le Ceili Quimper Quimper 29000 La Tourelle Finistère Bretagne

Jean Azarel Poésie

Cornouaille Littéraire