Henri Death & Ze Grands Gamin Theatre de la Tête Noire, 24 juin 2021-24 juin 2021, Saran.

Henri Death & Ze Grands Gamin

Theatre de la Tête Noire, le jeudi 24 juin à 20:30

D’un côté, Henri Dès : 50 ans de carrière, des millions d’albums au compteur, la moustache qui frétille toujours et trois générations bercées dès le biberon avec des chansons devenues aujourd’hui des classiques. De l’autre, Ze Grands Gamins : duo punk-trash-musette dézingué, distillant depuis 15 ans des reprises énervées de génériques de dessins animés. Pour bien comprendre qui sont Henri Death & Ze Grands Gamins : imaginez Georges Brassens accompagné par les Sex Pistols, Charles Trenet avec Metallica, ou Jacques Prévert et Slayer. Un concert improbable, mais pas tant que ça. Pour la première génération de fans, aujourd’hui adultes, Henri Dès surprend en réarrangeant ses plus grands succès façon rock’n’roll, pour les grands. Derrière le chanteur, deux grands gamins : Mouloud Rochat (son fils Pierrick Destraz) à la batterie, choeurs et aux percussions, et Obi-Wan Pichon (Raphaël Ortis) à la guitare, choeurs et basse. Le résultat est pour le moins décoiffant !

Tarif plein : 20€, tarif réduit (-26 ans) : 10€

Concert évènement

Theatre de la Tête Noire 144 Ancienne Route de Chartres, 45770 Saran Saran Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-24T20:30:00 2021-06-24T22:00:00