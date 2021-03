HEN – ANNULÉ, 20 avril 2021-20 avril 2021, Brest.

HEN – ANNULÉ 2021-04-20 – 2021-04-22 La Maison du théâtre 12 Rue Claude Goasdoué

Brest 29200

Théâtre de marionnettes – public adulte.

Le Théâtre de Romette propose avec HEN une création qui prend la forme d’un cabaret déjanté et qui aborde, en chansons, la question du genre. Du théâtre de marionnettes résolument subversif destiné à un public averti.

HEN (que l’on peut prononcer Heune) est un pronom suédois entré dans le dictionnaire en 2015 permettant de désigner indifféremment un homme ou une femme. C’est ici un personnage plein de vie, exubérant, une diva enragée et virile à talons qui s’exprime en chantant l’amour, l’espoir, les corps et la sexualité avec liberté. S’inspirant des cabarets berlinois des années 30 ou des performances queer du XXIe siècle, ce spectacle insolent et débridé invite le spectateur à réfléchir aux identités sexuelles et à la question du genre. Des thématiques actuelles que Johanny Bert a décidé de traiter sous la forme d’un récit musical atypique où, sur scène, deux musiciens et deux acteurs/manipulateurs façonnent un univers à mi-chemin entre Björk et Brigitte Fontaine. Un cri d’amour et de tolérance.

THÉÂTRE DE ROMETTE

En partenariat avec le Quartz – Scène nationale de Brest.

MARDI 20 AVRIL À 20H30

MERCREDI 21 AVRIL À 20H30

JEUDI 22 AVRIL À 20H30

Le Stella / 1h15 / 15 euros

Représentation en langue des signes françaises (LSF) avec l’association Accès Culture.

+33 2 98 47 33 42 https://www.lamaisondutheatre.com/brest-finistere_la-saison_spectacles-saison_fiche_343_HEN.htm

