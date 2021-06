HECTOR OBALK Théâtre Municipal de Nevers, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Nevers.

HECTOR OBALK

Théâtre Municipal de Nevers, le samedi 18 septembre à 20:00

“**La magie des mots fait immanquablement penser à Fabrice Luchini, quand la clarté des propos rappelle celle de Frédéric Taddéï**.” | CNEWS Accompagné sur scène par un violoniste et un violoncelliste, **l’historien et critique d’art Hector Obalk**, au talent de vulgarisateur reconnu, **embarque le spectateur pour un voyage passionnant à travers la grande histoire de la peinture, avec autant d’esprit que d’humour par le biais d’une conférence qui s’apparente au final à une joyeuse discussion entre amis, en musique et en images**, à grand renfort d’anecdotes ludiques et brillantes. **Un stand-up pédagogique complet et sans précédent d’un obsessionnel passionné, original et non dénué d’humour.** **Á découvrir !**

Ouverture de la billetterie le 1er septembre 2021 à 10h

TOUTE L’HISTOIRE DE LA PEINTURE EN MOINS DE 2 HEURES

Théâtre Municipal de Nevers Place des Reines de Pologne, 58000 Nevers Nevers Nièvre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T20:00:00 2021-09-18T21:30:00