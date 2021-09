Hawaiian Pistoleros + Malted Milk Scène du Ponton, 23 septembre 2021, Orléans.

Hawaiian Pistoleros + Malted Milk

le jeudi 23 septembre à Scène du Ponton

**Hawaiian Pistoleros** – 20h30 Loin des sentiers battus, les Hawaiian Pistoleros offrent une proposition musicale très rare dans le paysage hexagonal, mêlant Western Swing, musique dite « hawaïenne » et prémices du Rock’n’roll au son de la steelguitar et du ukulele. Porté par la voix de Vincent Dupas, et servie par une équipe de musiciens complices, ils sauront vous happer et vous plonger dans leur univers. [[https://fr.hawaiianpistoleros.com/](https://fr.hawaiianpistoleros.com/)](https://fr.hawaiianpistoleros.com/) **Malted Milk** – 22h Le soul band le plus redoutable du continent est une véritable machine de guerre. Malted Milk a progressivement investi le territoire de l’âme afro-américaine avec du lait 100% malté gorgé de funk, de riffs cuivrés, d’envolées de guitare, de lignes de basse nerveuses et de feulements d’orgue… [[https://www.malted-milk.com/](https://www.malted-milk.com/)](https://www.malted-milk.com/)

Entrée libre

Le Grand rendez-vous du jeudi soir dans le cadre du festival de Loire

Scène du Ponton quai du châtelet, Orléans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-23T20:30:00 2021-09-23T22:00:00;2021-09-23T22:00:00 2021-09-23T23:30:00