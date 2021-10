HATIK en concert au SEW Morlaix, 11 décembre 2021, Morlaix.

HATIK en concert au SEW Le SEW 39 Quai de Léon Morlaix

2021-12-11 21:30:00 – 2021-12-11 Le SEW 39 Quai de Léon

Morlaix Finistère

Le samedi 11 décembre, le SEW aura l’immense joie d’accueillir sa première soirée en configuration soundsystem et première soirée dub, avec le débarquement des Dubadub Musketeerz de Stand High Patrol, leur sono et deux invités nommés Roots Atao & T.W.M qui comptent parmi leurs plus proches collaborateurs. Une session soundsystem nocturne en famille aux saveurs dubadub, reggae et bassmusic mise en image par Kazy Usclef le graphiste officiel du crew.

+33 2 98 63 89 12

Le samedi 11 décembre, le SEW aura l’immense joie d’accueillir sa première soirée en configuration soundsystem et première soirée dub, avec le débarquement des Dubadub Musketeerz de Stand High Patrol, leur sono et deux invités nommés Roots Atao & T.W.M qui comptent parmi leurs plus proches collaborateurs. Une session soundsystem nocturne en famille aux saveurs dubadub, reggae et bassmusic mise en image par Kazy Usclef le graphiste officiel du crew.

Le SEW 39 Quai de Léon Morlaix

dernière mise à jour : 2021-10-25 par