Palais des Beaux-Arts, le mardi 30 novembre à 19:00

Vivez une grande soirée festive dédiée à l’exposition “Experience Goya”. Au programme, ateliers de modèles vivants, démonstration de flamenco, musique andalouse, et bien sûr découverte de l’exposition… Experience Goya vous fera plonger dans l’univers du génie espagnol, maître du beau et de l’étrange. Gratuit. Réservé aux -30 ans.

