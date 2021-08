Lapoutroie Lapoutroie Haut-Rhin, Lapoutroie Happy Beer Day – Brasserie Pays Welche Lapoutroie Lapoutroie Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Lapoutroie Haut-Rhin Lapoutroie La Journée Mondiale de la Bière s’invite dans le pays Welche ! C’est ce vendredi 6 août 2021, qu’a lieu la journée mondiale de la bière! Une belle occasion pour profiter de nos visites guidés gratuites à la brasserie suivie d’une dégustation ! Un cadeau offert pour tout achat à la brasserie!

(offre limitée à un cadeau par foyer, pour tout achat effectué le 6 août 2021 à la brasserie) L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

