Hamlet – William Shakespeare, Gérard Watkins Besançon, 8 février 2022, Besançon.

Homme de plume et de plateau, Gérard Watkins met en scène une nouvelle traduction d'Hamlet, dont la scansion donne un rythme rock au texte de Shakespeare, tout en exaltant sa liberté, sa fantaisie et son mystère. Dans une sorte de club-house londonien de la fin des années 1960, la cour d'Elseneur apparaît à la fois comme un lieu d'intimité et comme une agora permanente, en proie à un trouble survolté. Qu'y a-t-il donc de pourri dans ce royaume à la fois en deuil et en fête, que l'imminence d'une guerre n'empêche pas de s'adonner aux plaisirs ? Que révèle la mélancolie d'Hamlet sur la société qui l'entoure ? De quelle violence est-il l'héritier récalcitrant ? Son inaction contagieuse devient le symptôme d'un monde où le conflit est partout : entre les États, entre les sexes, entre les générations, mais aussi au sein de chaque conscience. Dans le rôle-titre, Anne Alvaro prête à Hamlet son énergie volcanique et son sens du burlesque, sa profondeur et sa fragilité. Autour d'elle, une troupe nombreuse se laisse entraîner dans une danse macabre et drolatique, miroir d'un monde en quête de repères.

https://www.cdn-besancon.fr/la-saison/hamlet

