Halloween s'invite à Touroparc 2021-10-23 10:00:00 – 2021-11-07 18:00:00 Touroparc 400 rue du parc
Romanèche-Thorins Saône-et-Loire Romanèche-Thorins 21 21 EUR

Romanèche-Thorins Saône-et-Loire Romanèche-Thorins 21 21 EUR Pour profiter pleinement du parc et des animaux, l’automne est une saison idéale. Nous vous invitons dès à présent à venir profiter de cette période pour un véritable moment de détente. En attendant, voici les dernières actus du parc !

Venez passer de monstrueuses journées en famille ! Animations gratuites pour tous dans le cadre de la visite du zoo. Les enfants sont vivement invités à venir déguisés le samedi 30 et le dimanche 31 octobre : ils repartiront avec une entrée gratuite valable pour une prochaine visite ! Pour rappel, les réservations ne sont pas obligatoires. Vous pouvez acheter vos billets au guichet le jour de votre visite. communication@touroparc.com Pour profiter pleinement du parc et des animaux, l’automne est une saison idéale. Nous vous invitons dès à présent à venir profiter de cette période pour un véritable moment de détente. En attendant, voici les dernières actus du parc !

dernière mise à jour : 2021-10-18

