Le Garric Le Garric Le Garric, Tarn Halloween Le Garric Le Garric Catégories d’évènement: Le Garric

Tarn

Halloween Le Garric, 31 octobre 2021, Le Garric. Halloween 2021-10-31 13:00:00 13:00:00 – 2021-10-31 18:00:00 18:00:00 Cap’Découverte Accueil du parc de loisirs Maison de la Découverte

Le Garric Tarn Le Garric Tarn Occitanie On remet ça !

Vous allez découvrir une multitude d’animations et d’activités à partager en famille !

Nous avons concocté des activités gratuites, ballade en calèche, jeux en bois, spectacles avec la compagnie Circ’hulon…et pleins d’autres surprises ! +33 5 63 80 29 00 https://www.capdecouverte.com/ dernière mise à jour : 2021-10-15 par Office de tourisme du Ségala Tarnais

Détails Catégories d’évènement: Le Garric, Tarn Autres Lieu Le Garric Adresse Cap'Découverte Accueil du parc de loisirs Maison de la Découverte Ville Le Garric lieuville 44.01567#2.13967