Étival-lès-le-Mans Sarthe Étival-lès-le-Mans Rendez-vous place de la mairie et s’il pleut rendez-vous au gymnase. Port du masque obligatoire. Enfants et adolescents, venez affrontez les méchants d’halloween ! Aides-nous à délivrer le maire. mairie@etival-les-le-mans.com +33 2 43 47 19 51 http://www.etival-les-le-mans.com/ Rendez-vous place de la mairie et s’il pleut rendez-vous au gymnase. Port du masque obligatoire. dernière mise à jour : 2021-10-19 par

