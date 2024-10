Halloween au parc Mouton Village Vasles Deux-Sèvres

Halloween au parc Mouton Village Vasles, jeudi 31 octobre 2024.

Halloween au parc Mouton Village

21 rue du bourg neuf Vasles Deux-Sèvres

??Pour Halloween, le parc Mouton Village et l’association Mouton Village Événements vous ont concocté une visite d’enfer ! ??

RDV le jeudi 31 octobre à partir de 10h avec au programme

??Tarif réduit pour les visiteurs déguisés …

??Décoration et jeu de piste dans le parc, bonbons à la clef !

??Maquillage entre de 10h et 17h

??Atelier sculpture de citrouilles de 14h à 17h

??Remise des prix pour le concours de citrouilles sculptées à 17h30, plusieurs lots à gagner …

?? CONCOURS DE CITROUILLE ??

Lors de votre visite, apportez votre plus belle citrouille sculptée et tentez de gagner un pass famille (pour 4 personnes sur 1 journée) et autres cadeaux de la boutique ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-31 10:00:00

fin : 2024-10-31 17:30:00

21 rue du bourg neuf

Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine moutonvillage@cc-parthenay-gatine.fr

L’événement Halloween au parc Mouton Village Vasles a été mis à jour le 2024-10-07 par OT Gâtine

