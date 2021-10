Halloween au Jardin Archéologique de Saint-Acheul Amiens, 31 octobre 2021, Amiens.

Halloween au Jardin Archéologique de Saint-Acheul Amiens

2021-10-31 14:00:00 – 2021-10-31 17:30:00

Amiens Somme

À l’occasion d’Halloween, profitez d’un après-midi exceptionnel au Jardin archéologique de Saint-Acheul.

De 14h à 17h30, remontez le temps jusqu’à la Préhistoire pour découvrir l’art et le feu. Faites un détour chez les Égyptiens pour fabriquer votre momie. Une petite frayeur à travers les sous-bois du jardin ponctue votre parcours. Enfin, saupoudrez le tout d’un peu d’ocre sur vos joues comme vos ancêtres de la Préhistoire. Et surtout, n’oubliez pas de venir déguisé !

• Maquillage préhistorique à l’ocre

• Lampes à graisse et démonstration de feu

• Ateliers momies égyptiennes assurées par Les Archéotrucs (à partir de 8 ans).

Réservation sur place (dans les limites des places disponibles). Atelier toutes les heures

• Contes et légendes

• L’art et les créatures fantastiques de la Préhistoire (à partir de 4 ans)

jasa@amiens-metropole.com +33 3 22 97 10 61

JASA

Amiens

