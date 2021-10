Halloween au Domaine Albizia à Livry Caumont-sur-Aure, 25 octobre 2021, Caumont-sur-Aure.

Halloween au Domaine Albizia à Livry 2021-10-25 13:00:00 13:00:00 – 2021-11-05 18:00:00 18:00:00 La Vitardière Domaine Albizia

Caumont-sur-Aure Calvados Caumont-sur-Aure

Le Domaine Albizia et ses jardins se mettront aux couleurs d’Halloween ! Découvrez une palette d’activités ludiques et immersives pour tous les âges dans le décor monstrueux de ce terrain de jeu décoré pour l’occasion ! 5 jeux grandeur nature seront répartis sur le domaine : Escape game, chasse au trésor connectée, cabane hantée, école des sortilèges et murder party… De quoi régaler tous les amateurs de frisson !

Nocturne le 31 octobre avec accès aux jardins illuminés de 19:00 à 21:00

contact@domainealbizia.com +33 6 75 08 66 47 https://domainealbizia.com/

