Halloween au Conquil 2021-10-25 – 2021-11-05 Le Conquil La Croix Saint-Jacques

Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne Saint-Léon-sur-Vézère Voici ce que vous réserve le Parc aux Dinosaures pour les vacances de Toussaint :

– Du 25 octobre au 29 octobre : animations spéciales halloween de 14h à 17h.

– Le 30 octobre : spéciale soirée Halloween dès 18h.

– Du 1er novembre au 5 novembre : animations spéciales dinosaures de 14h à 17h. Voici ce que vous réserve le Parc aux Dinosaures pour les vacances de Toussaint :

+33 5 53 51 29 03

©Le Conquil – Parcours aventure

