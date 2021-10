Couesmes Couesmes Couesmes, Indre-et-Loire Halloween à Couesmes Couesmes Couesmes Catégories d’évènement: Couesmes

Indre-et-Loire

Halloween à Couesmes Couesmes, 31 octobre 2021, Couesmes. Halloween à Couesmes 2021-10-31 16:00:00 – 2021-10-31 18:00:00

Couesmes Indre-et-Loire Couesmes Venez semer la terreur à Couesmes, pour passer un moment sympa quand même ;) Programme

16h : déambulation des ptits monstres (et des gros monstres aussi), porte à porte et collecte de bonbons

