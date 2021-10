Halloween 2021 : Partez sur les traces d’un serial-killer 6 Place Constantin Pecqueur,75018 Paris, 29 octobre 2021, Paris.

Borderline est un escape game en extérieur sous fond d’intrigue policière. Armés de vos smartphones, vous enquêtez sous les ordres du commissaire Brissart dans le but d’arrêter le mystérieux criminel qui sévit chaque année. **Le Pitch** 3 meurtres. L’enquête est au point mort. Sur l’ordinateur du commissaire Brissart, une vidéo tourne en boucle. La quatrième d’une infernale série. À l’écran, une jeune femme ligotée. Comme chaque année, le visionnage a lancé le compte à rebours infernal : dans 24 heures, elle sera morte. Déjà plus de 20 heures que la 4ème vidéo est sur son bureau quand le commissaire Brissart vous appelle à la rescousse. Bien que votre groupe d’enquête ait été dissous, il y a quelques mois, à cause de vos méthodes abusives, vous êtes les meilleurs, il n’en doute pas. **Pas de temps à perdre** Le temps presse. Constituez une équipe d’enquêteurs et partez à la recherche d’indices en explorant le 18ème arrondissement de Paris. Vous aurez à votre disposition un seul outil : votre smartphone. Vous avez 90 minutes. Dress-code pour enquêter incognito : jeans, baskets, lunettes noires et blousons de couleur sombre.

39€ par équipe (de 4)

Vivez une expérience à mi-chemin entre le jeu de piste et l’escape game le soir d’Halloween

