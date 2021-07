Houilles Jardin de la maison Victor-Schœlcher Houilles, Yvelines Haendel Jardin de la maison Victor-Schœlcher Houilles Catégories d’évènement: Houilles

Pendant son exil à Londres, Victor Schœlcher devint un spécialiste incontesté de l’œuvre de Haendel, auquel il consacra une biographie. L’association _Arts et Histoire_ et l’ensemble de musique de chambre Variations proposent dans le cadre privilégié du jardin de sa maison, un programme musical varié d’œuvres de Haendel, en lien avec la vie de Victor Schœlcher.

