Hacking de l’Hôtel de Ville Hôtel de ville de Paris, 28 octobre 2021, Paris.

Hôtel de ville de Paris, le jeudi 28 octobre à 09:00

Paris&Co et la Ville de Paris vous donnent rendez-vous le 28 octobre pour l’édition 2021 du Hacking de l’Hôtel de Ville : le rassemblement annuel des acteurs de l’innovation ! Cette année encore, vous pourrez vivre des temps de rencontres qualifiées pour développer vos activités, découvrir les actualités et grandes tendances de l’innovation et profiter d’un espace de démonstration et d’une exposition photo pour rencontrer des porteurs de projets qui se mobilisent pour construire la ville de demain. Saisissez-vous pleinement de cette journée pour faire des rencontres et tisser des relations durables ! **Au programme :** – Le StartUp MeetUp : 4 000 rendez-vous d’affaires préqualifiés pour trouver futurs clients et partenaires – Le Job dating : une session de recrutement sans CV – Le Démo Space pour découvrir les pépites de demain – L’expo photo de projets qui ouvrent à la transition écologique et sociétale – Les tables-rondes pour saisir les grandes tendances de l’écosystème – Les sessions business pour obtenir les clés et concrétiser des opportunités

Gratuit, sur inscription

Hôtel de ville de Paris 3 rue Lobau 75004 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-28T09:00:00 2021-10-28T18:00:00