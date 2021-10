“Habiter le littoral”, une causerie de Guy Prigent Paimpol, 24 octobre 2021, Paimpol.

“Habiter le littoral”, une causerie de Guy Prigent 2021-10-24 – 2021-10-24 Rue de Run-Baëlan La Fabrique à Paroles

Paimpol Côtes d’Armor

En quoi habiter le littoral est- il si particulier, entraîne des libertés et pose des contraintes, des limites ? Guy Prigent, ethnologue du littoral, invite à réfléchir à la question, dans le cadre d’une causerie illustrée et interactive. Il s’attache aux manières d’investir le littoral, de l’habiter, de le façonner, à partir des initiatives individuelles et collectives. Il sera question d’habitat, des premières cabanes, cellules monastiques, aux maisons accrochées à leurs rochers, de l’habitat isolé aux premiers groupements urbanisés… Mais aussi des façons de vivre sur la côte, sur cet espace mouvant, en marge, côté terre et côté mer.

Réservation conseillée, Stationnement autour du rond point du Goëlo (3mn à pied)

http://www.limagquiparleblog.org/

En quoi habiter le littoral est- il si particulier, entraîne des libertés et pose des contraintes, des limites ? Guy Prigent, ethnologue du littoral, invite à réfléchir à la question, dans le cadre d’une causerie illustrée et interactive. Il s’attache aux manières d’investir le littoral, de l’habiter, de le façonner, à partir des initiatives individuelles et collectives. Il sera question d’habitat, des premières cabanes, cellules monastiques, aux maisons accrochées à leurs rochers, de l’habitat isolé aux premiers groupements urbanisés… Mais aussi des façons de vivre sur la côte, sur cet espace mouvant, en marge, côté terre et côté mer.

Réservation conseillée, Stationnement autour du rond point du Goëlo (3mn à pied)

dernière mise à jour : 2021-10-19 par