### Habiter la couleur et la matière Dans le cadre de la France design week du 7 au 28 septembre, **Holisticdesign®**, agence lilloise de design global, organise une journée dédiée à l’immersion chromatique le **jeudi 23 septembre 2021**, dans le quartier de Wazemmes à Lille. 2 moments forts, 2 immersions : **> 11h – 12h : Masterclass** sur l’influence des couleurs au sein desERP (Établissements Recevant du Public) animée par Mélanie Bernard. Cette session sera enregistrée. **> 15h – 18h : Atelier découverte** du design CMF (Couleurs,Matières et Finitions). Un moment de partage et d’échange avecdes experts couleurs et tendances de grands acteurs de la grandedistribution où les participants pourront expérimenterl’importance de la couleur et des matériaux dans l’aménagementdes espaces intérieurs. L’objectif final étant de créer ensemble des “moodboards” (planches de tendances) pour illustrer le rapportsensoriel de la couleur et des matériaux à travers sa paletted’émotions quotidiennes. Infos **Infos pratiques :** Jeudi 23 septembre 2021 De 11h à 12h (masterclass) et de 15h à 18h (atelier découverte collaboratif) Agence d’architecture de Alzua+ – Niveau -1 – 125 rue du Marché – 59000 Lille Une collation est prévue à chaque session Inscription obligatoire : – Masterclass (20 places maximum) : [[https://lnkd.in/dEHYjB7n](https://lnkd.in/dEHYjB7n)](https://lnkd.in/dEHYjB7n) – Atelier découverte (30 places maximum) : [[https://lnkd.in/dV5Dwjcc](https://lnkd.in/dV5Dwjcc)](https://lnkd.in/dV5Dwjcc) Le pass sanitaire ou un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures vous sera demandé à l’entrée — _Cet événement s’inscrit dans la programmation de la_ [_France Design Week 2021_](https://francedesignweek.fr/)_. lille—design coordonne la France Design Week pour les Hauts-de-France, sur une initiative de l’APCI._

