Guy Darol Trédrez-Locquémeau, 7 décembre 2021

Guy Darol Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau

2021-12-07 20:30:00 – 2021-12-07 Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore

Trédrez-Locquémeau Côtes d’Armor Trédrez-Locquémeau

En creusant des domaines (poésie, récit, biographie, chronique, essai) et en jetant des ponts (entre littérature, musique et politique), Guy Darol a publié au cours des quatre dernières décennies près d’une vingtaine d’ouvrages marqués par le goût des rares et des singuliers qui cheminent secrètement en faisant tomber des barrières au risque de se fracasser dessous.

