Château de Beaugency, le dimanche 8 août à 20:00

Dans le cadre des Estivales, le Château de Beaugency vous propose de les accompagner pour terminer votre soirée ! Découvrez « Echoes from Brazil », première représentation d'un trio composé de Yska BENZAKOUN (violoncelle & voix), David GEORGELET (percussions & voix) et Éric AMROFEL (guitares & voix). Répertoire tiré des grands noms de la musique brésiliennes : Jobim, De Moraes, Cantuaria arrngée par et pour le groupe GUNGA TRIO.

2021-08-08T20:00:00 2021-08-08T22:30:00

