Brousses-et-Villaret Aude Depuis plus de 20 ans, l’Association «L’Eau Vive», inonde de culture la Montagne Noire. Le festival «Guitares à travers Chants» est durablement inscrit dans l’agenda culturel des spectateurs aux oreilles affûtées, avides de retrouver de grands interprètes dans le cadre idyllique de nos villages. Alberto Grollo

Tout public

Participation libre Jumelage avec l’Italie et le festival Guitar International Grand passionné de guitare Country nord américaine, Alberto Grollo compose dans ce style des œuvres également teintées de ses racines latines.

Ce grand virtuose du « Fingerpicking », (littéralement la guitare jouée aux doigts de la main droite et non au médiator) est aussi un brillant chirurgien odontologiste.

Il a joué sur la scène internationale, notamment à Nashville en 2007, enregistré plus de 30 albums et il dirige actuellement un festival de guitare à Conegliano, près de Venise. dernière mise à jour : 2021-07-22 par

