Gratuit : oui Avec les Guetteurs d’injustices Les Guetteurs d’injustices sont des jeunes des quartiers populaires âgés de 16 à 25 ans. Avec l’association Ville Simplement, ils se retrouvent, réfléchissent ensemble et agissent concrètement contre les inégalités sociales qui les concernent : école, stages, orientation, loisirs, santé, numérique… La crise sanitaire, en augmentant la place du numérique dans notre société, a amplifié les inégalités rencontrées par ces jeunes. Confrontés à la difficulté de suivre les cours à distance en raison de problème d’accès à Internet, de manque d’équipement adapté, ou encore d’une méconnaissance des outils de visioconférence, ils doivent aussi faire face à la dématérialisation des formalités administratives (inscriptions, stages…). Les Guetteurs d’injustices ont engagé ces derniers mois des actions pour lutter contre la fracture numérique. Ils viendront expliquer leur démarche. Cosmopolis 18 Rue Scribe Centre-ville Nantes

