Saint-Bonnet-le-Château Saint-Bonnet-le-Château Loire, Saint-Bonnet-le-Château Guerre d’Espagne – Ciné-histoire Saint-Bonnet-le-Château Saint-Bonnet-le-Château Catégories d’évènement: Loire

Saint-Bonnet-le-Château

Guerre d’Espagne – Ciné-histoire Saint-Bonnet-le-Château, 17 octobre 2021, Saint-Bonnet-le-Château. Guerre d’Espagne – Ciné-histoire 2021-10-17 – 2021-10-17 Cinéma Cin’Etoile 1 route d’Augel

Saint-Bonnet-le-Château Loire Le cinéma Cin’étoile et le Musée d’histoire vous proposent une rencontre “Ciné-Musée-Apéro” avec la projection du film d’animation “Josep” suivi d’une présentation de la guerre d’Espagne et de témoignages de réfugiés espagnols de la Loire et Haute-Loire. museehistoire.estivareilles@wanadoo.fr +33 4 77 50 29 20 dernière mise à jour : 2021-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Bonnet-le-Château Autres Lieu Saint-Bonnet-le-Château Adresse Cinéma Cin'Etoile 1 route d'Augel Ville Saint-Bonnet-le-Château lieuville 45.42063#4.06345