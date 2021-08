Villeneuve-d'Ascq LaM Nord, Villeneuve-d'Ascq Grrrrr LaM Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Grrrrr LaM, 24 octobre 2021, Villeneuve-d'Ascq. Grrrrr

LaM, le dimanche 24 octobre à 11:00

Un spectacle dédié au jeune public à l’univers à la fois doux, grotesque et magique Un spectacle dédié au jeune public à l’univers à la fois doux, grotesque et magique LaM 1 allée du Musée, VIlleneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-24T11:00:00 2021-10-24T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu LaM Adresse 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville LaM Villeneuve-d'Ascq