Groupe ZUR: « Vento » La Cité des arts de la rue, 25 juin 2021-25 juin 2021, Marseille.

du vendredi 25 juin au samedi 26 juin à La Cité des arts de la rue

Un personnage en quête traverse des paysages en constante évolution et étreints par les éléments. Il est encouragé dans sa course hypnothique par d’autres corps en présence et porté par une pulsation, la respiration du vent et du son. Vento, le spectacle du groupe ZUR, est une expérience sensorielle à l’épreuve du vent : c’est une invitation à respirer ensemble, dans une série de boucles hypnotiques portées par la musique, l’image, le corps et les éléments éoliens. Vento nourrit l’air, lui donne consistance, puise et respire son énergie. Toutes les infos : [https://www.lieuxpublics.com/fr/agenda/residence-vento](https://www.lieuxpublics.com/fr/agenda/residence-vento) GRATUIT SUR RESERVATION

Gratuit sur réservation

♫TRANSE SONORE♫

La Cité des arts de la rue 225, avenue des Aygalades, 13015 Marseille



