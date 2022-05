Groupe de discussion et d’échange “Savoir faire la différence entre les conflits et les violences dans le couple” Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Groupe de discussion et d’échange “Savoir faire la différence entre les conflits et les violences dans le couple” Tarbes, 16 juin 2022, Tarbes. Groupe de discussion et d’échange “Savoir faire la différence entre les conflits et les violences dans le couple” Résidence Baudelaire 6 rue Arthur Rimbaud Tarbes

2022-06-16 14:15:00 – 2022-06-16 Résidence Baudelaire 6 rue Arthur Rimbaud

Tarbes Hautes-Pyrénées Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles des Hautes-Pyrénées reprend l’organisation des « groupes de discussion et d’échange » pour ce premier semestre.

Faisant suite à de nombreuses interruptions en 2020 et 2021 en raison des conditions sanitaires nous espérons pouvoir les proposer plus durablement cette année ! Aujourd’hui, vous avez rendez-vous avec Marie-Laure Bondon, Psychothérapeute et formatrice ! Objectifs de ces groupes :

– Partager des problèmes similaires

– Apporter son témoignage, son histoire

– Communiquer, échanger et instaurer des relations de confiance

– Permettre à des femmes de sortir de l’isolement Ces échanges permettent, entre autres, de dédramatiser les difficultés en ayant la possibilité d’en prendre conscience et de les exprimer. > Inscription obligatoire au 05 62 93 27 70 cidff65@orange.fr +33 5 62 93 27 70 http://www.hautespyrenees.cidff.info/ Résidence Baudelaire 6 rue Arthur Rimbaud Tarbes

