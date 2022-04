Grillade party Saint-Bonnet-le-Froid Saint-Bonnet-le-Froid Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire Saint-Bonnet-le-Froid BBQ, Rock’n Roll et belles bagnoles ! Démonstrations de cuisine autour des grillades par les chefs,dégustation de vins, repas sur la place du village, concert….St Bonnet fait son show pour ouvrir la saison estivale sous le signe de la convivialité. Saint-Bonnet-le-Froid

